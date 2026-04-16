La scienza resta il fondamento, ma serve realismo

In un mondo attraversato da disinformazione e polarizzazione politica, la fiducia nella scienza del clima è diventata un terreno delicato. Il presidente dell’IPCC, Jim Skea, intervistato da Sky TG24 ha parlato di come l’organismo intergovernativo possa rinnovare il dialogo tra conoscenza scientifica e decisioni politiche, mentre il tempo utile per agire si riduce
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