A Milano le capsule di caffè si gettano nel sacco della plastica

Rifiuti, a Milano le capsule di caffè in alluminio si gettano nel sacco della plastica

Ambiente
Un nuovo processo consente di recuperare anche materiale di piccole dimensioni. La raccolta di imballaggi per il riciclo è destinata a crescere di circa il 10%

A Milano, da oggi, le capsule di caffè in alluminio possono essere buttate direttamente nel sacco giallo della raccolta differenziata domestica dedicata a plastica e metalli. La novità, presentata a Palazzo Marino, nasce dalla collaborazione tra Comune di Milano, Amsa, A2A Ambiente, Consorzio nazionale imballaggi alluminio e Nespresso, con l'obiettivo di semplificare lo smaltimento di rifiuti per cittadini, bar, ristoranti e uffici. 

Un impianto potenziato per intercettare l'alluminio "piccolo"

Il nuovo sistema è reso possibile dall'aggiornamento dell'impianto di selezione di A2A Ambiente a Muggiano, potenziato a fine 2024. Grazie a tecnologie più avanzate, l'impianto è ora in grado di intercettare e separare anche l'alluminio di piccole dimensioni presente nel sacco giallo: capsule di caffè, tappi, blister e altri oggetti simili. L'iniziativa, inoltre, anticipa l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo dul packaging e sui rifiuti da imballaggio, che riconoscerà ufficialmente le capsule come imballaggi e ne prevederà l'inserimento nella raccolta differenziata.

Fino al 10% in più di materiale recuperato

Nel bacino milanese vengono già raccolte oltre 1.200 tonnellate l'anno di imballaggi in alluminio. Con il nuovo sistema, si stima un incremento di circa il 10%. "Poter buttare le capsule di alluminio nel sacco giallo, anche se contengono residui di caffè, è un passo avanti che semplifica la gestione dei rifiuti domestici e ci permetterà di migliorare la raccolta differenziata e di riciclare una grande quantità di alluminio che fino ad oggi andava disperso", ha dichiarato l'assessora comunale all'Ambiente e Verde Elena Grandi. "Iniziative come queste possono contribuire ad aumentare la raccolta differenziata del capoluogo lombardo e a semplificare al tempo stesso la raccolta domestica delle capsule usate da parte dei cittadini", ha aggiunto l'amministratore delegato di Amsa Marcello Milani, ricordando che Milano ha superato il 63% di raccolta differenziata. L'iniziativa sarà accompagnata da una campagna informativa di Amsa e Cial con il supporto di Nespresso, con affissioni in città per 14 giorni.

 

