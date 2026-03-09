A Milano le capsule di caffè si gettano nel sacco della plastica

Il nuovo sistema è reso possibile dall'aggiornamento dell'impianto di selezione di A2A Ambiente a Muggiano, potenziato a fine 2024. Grazie a tecnologie più avanzate, l'impianto è ora in grado di intercettare e separare anche l'alluminio di piccole dimensioni presente nel sacco giallo: capsule di caffè, tappi, blister e altri oggetti simili. L'iniziativa, inoltre, anticipa l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo dul packaging e sui rifiuti da imballaggio, che riconoscerà ufficialmente le capsule come imballaggi e ne prevederà l'inserimento nella raccolta differenziata.

Fino al 10% in più di materiale recuperato

Nel bacino milanese vengono già raccolte oltre 1.200 tonnellate l'anno di imballaggi in alluminio. Con il nuovo sistema, si stima un incremento di circa il 10%. "Poter buttare le capsule di alluminio nel sacco giallo, anche se contengono residui di caffè, è un passo avanti che semplifica la gestione dei rifiuti domestici e ci permetterà di migliorare la raccolta differenziata e di riciclare una grande quantità di alluminio che fino ad oggi andava disperso", ha dichiarato l'assessora comunale all'Ambiente e Verde Elena Grandi. "Iniziative come queste possono contribuire ad aumentare la raccolta differenziata del capoluogo lombardo e a semplificare al tempo stesso la raccolta domestica delle capsule usate da parte dei cittadini", ha aggiunto l'amministratore delegato di Amsa Marcello Milani, ricordando che Milano ha superato il 63% di raccolta differenziata. L'iniziativa sarà accompagnata da una campagna informativa di Amsa e Cial con il supporto di Nespresso, con affissioni in città per 14 giorni.