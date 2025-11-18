Offerte Black Friday
Tubiana: “La lotta alla crisi climatica senza gli Usa è possibile”

Alberto Giuffrè

Laurence Tubiana - Getty

L’inviata speciale per il clima dell’Europa e architetta dell’Accordo di Parigi a Sky TG24 Insider: “Uno dei successi della Cop30 sarebbe capire come eliminare la dipendenza dal fossile”. Sull’Europa: “Dobbiamo gestire il rapporto con Pechino in modo pragmatico, abbiamo bisogno delle loro tecnologie”. E su cosa cambierebbe, se potesse tornare indietro a dieci anni fa

