Ambiente
Tubiana: “La lotta alla crisi climatica senza gli Usa è possibile”
L’inviata speciale per il clima dell’Europa e architetta dell’Accordo di Parigi a Sky TG24 Insider: “Uno dei successi della Cop30 sarebbe capire come eliminare la dipendenza dal fossile”. Sull’Europa: “Dobbiamo gestire il rapporto con Pechino in modo pragmatico, abbiamo bisogno delle loro tecnologie”. E su cosa cambierebbe, se potesse tornare indietro a dieci anni fa
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi