Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Ambiente

Incendi record: l'Europa non è mai andata a fuoco come quest'anno

Gabriele De Palma

Gabriele De Palma

©Getty

Nella penisola iberica più di 300mila ettari in cenere in due settimane e tanti focolai ancora attivi. Ma anche in Portogallo e nei Balcani le cose non vanno bene e più di un Paese ha chiesto l’intervento dell’unità europea d’emergenza. Meglio, almeno per ora, la situazione in Italia. Gli ultimi dati Copernicus EFFIS

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ