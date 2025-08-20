Ambiente
Incendi record: l'Europa non è mai andata a fuoco come quest'anno
Nella penisola iberica più di 300mila ettari in cenere in due settimane e tanti focolai ancora attivi. Ma anche in Portogallo e nei Balcani le cose non vanno bene e più di un Paese ha chiesto l’intervento dell’unità europea d’emergenza. Meglio, almeno per ora, la situazione in Italia. Gli ultimi dati Copernicus EFFIS
