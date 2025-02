Sea Beyond: le tappe del progetto educativo Prada - Unesco

Un progetto su scala globale e molteplici iniziative di formazione per i più giovani, tra queste “L’asilo della Laguna”, l’attività di didattica all’aperto per bambini in età prescolare lanciato a Venezia nel 2021 in collaborazione con IOC-Unesco, per creare legami tra i ragazzi e l’ecosistema lagunare. Un'iniziativa diventata documentario, che vede protagonisti proprio i bambini di una scuola veneziana. Sea Beyond, progetto del Gruppo Prada in collaborazione con la commissione oceanografica intergovernativa dell’Unesco, ha come obiettivo principale quello di istruire ma anche di sostenere la ricerca scientifica, coinvolgere le comunità e promuovere e supportare attività politiche dedicate all’oceano. Questo è tutto il lavoro fatto fin qui ma Sea Beyond non si ferma ed è già pronto il calendario per le prossime tappe nazionali e internazionali.