Venezia, due giorni di eventi per promuovere la conoscenza dell'oceano

Appuntamento il 7 e l'8 giugno con la Ocean Literacy World Conference. La conferenza si svolgerà presso Cà Giustinian, dove 150 tra delegati degli Stati membri di Unesco ed esperti di ocean literacy condivideranno best practice e prospettive future per definire un percorso comune che avrà l’obiettivo di includere l’educazione all’oceano nei programmi scolastici

Il 7 e l'8 giugno a Venezia andrà in scena la Ocean Literacy World Conference organizzata nell’ambito di Sea Beyond, il programma educativo lanciato nel 2019 dal Gruppo Prada in collaborazione con la Commissione oceanografica Intergovernativa dell’Unesco per sensibilizzare sui temi della sostenibilità e della preservazione del mare.

Obiettivo inserire l'educazione agli oceani nei programmi scolastici

La conferenza è parte delle iniziative riconosciute dal governo francese in preparazione della terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, in programma a Nizza a giugno 2025. La conferenza, patrocinata dal Comune di Venezia e dal ministero degli Affari esteri, si svolgerà presso Cà Giustinian, sede de La Biennale di Venezia, dove 150 tra delegati degli Stati membri di Unesco ed esperti di ocean literacy condivideranno best practice e prospettive future per definire un percorso comune che avrà l’obiettivo di includere l’educazione all’oceano nei programmi scolastici; lavoreranno, inoltre, alla formulazione di politiche e strategie che integrino l’ocean literacy nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile.