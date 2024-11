Ecomondo 2024 a Rimini: programma, eventi e date

Al via la fiera leader nella sostenibilità. Dal 5 all’8 novembre la città diventerà capitale del green per l’appuntamento clou sull'economia circolare e sulle sfide del futuro

Ecomondo è uno degli eventi più importanti a livello internazionale dedicato all’economia circolare e alla transizione ecologica. Organizzata presso il Rimini Expo Centre, questa fiera riunisce esperti, professionisti e aziende che operano nei settori della sostenibilità ambientale, delle energie rinnovabili e della gestione dei rifiuti. L'edizione 2024, in programma dal 5 all'8 novembre, sarà ricca di novità e innovazioni, ponendo l’accento su temi cruciali per il futuro del nostro pianeta.

Rimini capitale green

Rimini diventerà capitale del green, in quella che può essere considerata la fiera leader sull'economia circolare e le nuove tecnologie sostenibili. Istituzioni e imprese attive nel campo della sostenibilità, che stanno già agendo concretamente per attuare la transizione ecologica, si incontreranno nei padiglioni della Fiera di Rimini per confrontarsi sulle sfide ambientali di oggi e di domani e per discutere di strategie per uno sviluppo sostenibile del Paese. Tra le tematiche protagoniste della kermesse, anche la cosiddetta “new space economy“, una nuova branca dell’economia specializzata nella sorveglianza ambientale e nell’osservazione terrestre.