Edilizia a basse emissioni, a Rimini la fiera Ecomondo dal 5 all'8/11

Economia

Il Consiglio Ue ha approvato il regolamento: dal 2035 potranno essere immatricolate solo autovetture nuove a emissioni di anidride carbonica pari a zero. La Germania ha strappato un'eccezione che salva i carburanti sintetici, o e-fuels, e quindi il motore a scoppio, perché si ritiene che abbiano la possibilità di diventare, un giorno, climaticamente neutri, mentre i biocarburanti, su cui spingeva l’Italia, secondo la Commissione non hanno questa possibilità

Nell'Ue dal 2035 in poi potranno essere immatricolate solo autovetture nuove a emissioni di anidride carbonica pari a zero . Il Consiglio Ue ha approvato, dopo uno stop di tre settimane, il regolamento che era già stato concordato nel trilogo, il negoziato legislativo Ue, dallo stesso Consiglio e dal Parlamento Europeo. La Germania aveva approfittato dell'annunciata contrarietà dell'Italia e della Polonia e dell'astensione della Bulgaria per formare una minoranza di blocco e tenere in sospeso l'approvazione finale

Si tratta di un'eccezione molto limitata, per autovetture che funzionino esclusivamente con carburanti sintetici, la cui base giuridica è un preambolo del regolamento, che parla di carburanti neutri in termini di emissioni e non di carburanti sintetici. La Commissione ritiene che i carburanti sintetici abbiano la possibilità di diventare, un giorno, climaticamente neutri (oggi non lo sono), mentre i biocarburanti, che l'Italia produce e che ha tentato di spingere, come la Germania ha fatto con gli e-fuels, secondo la Commissione non hanno questa possibilità