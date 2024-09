Usa, cade pacco di Cheetos in un parco naturale: ecosistema a rischio

Un visitatore ha accidentalmente fatto cadere una busta piena di snack all'interno delle grotte sotterranee, dove è vietato introdurre cibi o bevande (esclusa l'acqua). I gestori hanno impiegato poi 20 minuti per rimuovere muffe e corpi estranei. "Sulla scala delle prospettive umane versare un sacchetto di snack può sembrare banale, ma per la vita della grotta può cambiare tutto", ha denunciato il parco in un post su Facebook

Il parco nazionale delle Carlsbad Caverns nel New Mexico ha denunciato l'impatto ambientale che un solo pacchetto di Cheetos ha avuto sull'ecosistema della riserva naturale sotterranea, in cui è vietato portare cibo e bevande. Una busta piena di questi snack a base di mais e formaggio, trasportata all'interno delle grotte da un visitatore e poi accidentalmente dispersa nel parco, ha causato non pochi danni all'ambiente. “Grande o piccolo lasciamo tutti un impatto ovunque andiamo. Il modo in cui scegliamo di interagire con gli altri e il mondo che condividiamo insieme ha i suoi effetti in ogni momento”, ha scritto il parco nazionale in un post su Facebook, denunciando l'accaduto.