Introduzione

La misura è parte della direttiva sulla plastica monouso (Sup) del 2019, con cui Bruxelles - tra le polemiche, in Italia - ha vietato già dal 2021 la vendita di prodotti in plastica monouso, dai piatti alle posate, passando dalle cannucce ai cotton fioc. Roma è sotto osservazione Ue: a fine maggio la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia perché non aveva recepito "pienamente e correttamente" la direttiva.

In più di 30 anni sono stati rinvenuti oltre 20 milioni di tappi e coperchi di bottiglia durante le attività di pulizia delle spiagge in tutto il mondo