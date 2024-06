Puffin a rischio in Islanda, le autorità: limitare la caccia

Non si tratta di un vero e proprio divieto, ma di un primo passo per cercare di fermare il declino nella popolazione di pulcinelle di mare islandesi. Abbiamo chiesto agli esperti perchè negli ultimi 30 anni gli esemplari sono diminuiti del 70%

La lettera delle autorità

L'Agenzia per l'Ambiente islandese e il Ministero dell'Ambiente hanno pubblicato una lettera che, in sintesi, suona così: "La caccia fa diminuire il numero delle pulcinelle di mare. Nella preparazione del piano di gestione e protezione della popolazione delle pulcinelle di mare, l'Agenzia per l'Ambiente ha recentemente ricevuto due esperti indipendenti, il Dr. Fred A. Johnson e il Dott. Carl Walters, per esaminare i dati della Southern Nature Agency e il potenziale impatto della caccia sulla popolazione delle pulcinelle di mare. Gran parte delle catture di pulcinelle di mare ogni anno vengono vendute ai ristoranti, quindi i cacciatori sono incoraggiati a esercitare moderazione durante la caccia. I ristoranti sono invitati a verificare attentamente se le pulcinelle di mare rientrano nel loro menu, vista la vulnerabilità della popolazione, e la loro pesca non può quindi essere considerata sostenibile“.