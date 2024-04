Ikea, Greenpeace accusa: in alcuni mobili legno di foreste antiche

Secondo l'organizzazione non governativa ambientalista, sette ditte romene che lavorano e producono mobili per la multinazionale svedese si approvvigionano di legno proveniente da alcune delle ultime foreste vetuste d’Europa, nei Carpazi romeni. Ma l'azienda smentisce

Secondo un'indagine condotta dalla sezione dell'Europa centro-orientale (CEE) di Greenpeace, sette aziende romene che lavorano e producono mobili per la multinazionale svedese si approvvigionano di legno proveniente da alcune delle ultime foreste vetuste d’Europa, nei Carpazi romeni. Le foreste vetuste sono sistemi forestali non intaccati dall’essere umano da tempi remoti, con caratteristiche simili alle antiche foreste primarie, che secondo la strategia UE per la biodiversità dovrebbero essere rigorosamente protette. Sempre secondo l'organizzazione non governativa, almeno 30 diversi prodotti provenienti da questi fornitori sono stati individuati nei negozi Ikea di 13 paesi, tra cui l’Italia.