Ikea risponde alla Towel Skirt di Balenciaga con l'asciugamano Vinarn

Ikea UK sfrutta il lancio sul mercato della gonna asciugamano da 925 dollari per promuovere un telo da bagno della sua collezione. L'iniziativa di instant marketing fa impazzire gli utenti su Instagram

Il botta e risposta a distanza tra Ikea e Balenciaga, che si era fatto interessante ai tempi del lancio da parte della casa di moda di lusso della shopping bag blu del tutto simile a quelle reperibili negli store del colosso svedese di arredamento, si arricchisce di un nuovo capitolo che ha per oggetto la già molto famosa Towel Skirt, la gonna in spugna in stile asciugamano che a breve sarà disponibile al pubblico per poco più di novecento dollari.

Tra le tante reazioni divertenti al capo di abbigliamento, che il brand propone di indossare annodato sui fianchi, come un comune asciugamano, spicca quella di Ikea UK che sul suo profilo Instagram ha prontamente promosso Vinarn, il telo da bagno venduto per sedici pounds (venduto in Italia a quindici euro), proposto come capo indispensabile per la prossima primavera.

Lo shooting di Ikea in stile Balenciaga

La spugna sarà di tendenza nella stagione Spring 2024 e Ikea, sulla scia della discussione aperta da Balenciaga, non perde l'occasione per dare una spinta ai pezzi forti del suo reparto tessile con una intelligente operazione di instant marketing che ha parecchio divertito gli utenti in rete.

Che i social network siano diventati un campo di discussione e, in molti casi, di intrattenimento a sfondo comico, è sotto gli occhi di tutti. In questo senso, la sfida collettiva che vede impegnati gli utenti nella produzione di contenuti divertenti, meme, foto e video sulla gonna di spugna di Balenciaga, è appena cominciata.

Il post sul profilo Instagram di Ikea UK vede protagonista il telo da bagno Vinarn, proposto come un qualunque altro articolo, con tanto di grafica col prezzo.

Brillante, l'idea di promuoverlo facendolo indossare a un modello vestito in stile Balenciaga, ovvero, con una felpa col cappuccio più o meno anonima, pantaloni oversize e scarponi con la punta arrotondata. Il telo Vinarn è stato strategicamente sovrapposto ai pantaloni, proprio come suggerisce lo styling della campagna del brand di lusso. Il modello, tra l'altro, posa esattamente come farebbe un indossatore professionista, con gli occhiali da sole e le mani in tasca. Cambia naturalmente lo sfondo perché il post Ikea è stato scattato in un reparto dello store della multinazionale svedese, cosa che rende il tutto ancora più divertente. leggi anche Balenciaga lancia le ballerine da uomo Leopold in vendita a 750 euro

Il caso della borsa blu Frakta I follower di Ikea hanno reagito con entusiasmo alla trovata definendo iconica la risposta social del marchio a Balenciaga.

Ikea e Balenciaga si erano confrontati nel 2017 quando il marchio del gruppo Kering aveva scioccato il mercato proponendo tra gli accessori di quella stagione una rielaborazione della borsa Frakta di Ikea, la maxi shopper bag di plastica azzurra, molto economica, fatta per contenere gli acquisti voluminosi nello store del brand svedese.

Demna Gvasalia, lo stilista di Balenciaga, in quell'occasione, aveva giocato col concetto di lusso (la sua borsa costava oltre milleseicento euro) mescolandolo a quello di oggetto di uso comune ottenendo un pastiche che era diventato un caso commerciale.

Dall'ipotesi di plagio alle dichiarazioni successive di Ikea, nelle quali l'azienda svedese dava il merito allo stilista di aver riconosciuto la versatilità della borsa blu eco-sostenibile, il caso diventò materiale per un post in cui Ikea offriva le dritte ai clienti per riconoscere una vera Frakta da una “falsa Balenciaga”.

Quando si dice: "prenderla con ironia".



