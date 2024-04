Clima, Cedu condanna la Svizzera. No al ricorso dei giovani portoghesi

Rigettata la causa dei govani portoghesi contro il proprio Paese e altri 31, tra cui l’Italia, accusati di aver fallito nel proteggere i loro diritti umani dagli effetti pericolosi del surriscaldamento. Condannata invece la Svizzera, accusata da un'associazione di anziane donne di non aver promosso misure per il clima. Attesa ora per il verdetto su un terzo ricorso, quello dell'ex sindaco del Comune di Grande-Synthe contro la Francia

Il caso svizzero

La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato invece la Svizzera. Per la prima volta un Paese è considerato colpevole in merito alla mancata tutela dei diritti umani nell'ambito del rispetto degli obblighi sul clima. Il ricorso era stato presentato da un'associazione di anziane donne che ha in parte vinto la sua causa: la Cedu infatti, escludendo la violazione dell'articolo 2 dalla sentenza, ha condannato lo Stato elvetico per aver violato l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ovvero il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto non ha preso sufficienti misure per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.