Clima, 6 giovani sfidano l’Europa: attesa per la sentenza della Corte

Il caso della città dei Paesi Bassi, che ha visto l’attivista svedese nuovamente fermata per aver partecipato a una manifestazione per il clima, non è il solo: nel corso dell’ultimo anno e mezzo ci sono stati diversi episodi nei quali Thunberg è stata portata via dalla polizia. La paladina della lotta al climate change è anche finita in tribunale in Svezia e in Gran Bretagna