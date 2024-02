Foresta Amazzonica, ecosistema a rischio collasso entro il 2050

La foresta amazzonica ospita il 10% della biodiversità terrestre, immagazzina carbonio per una quantità pari alle emissioni globali di 15-20 anni e contribuisce in modo decisivo a stabilizzare il clima della Terra

Il 2050 segna il punto di non ritorno per la salvezza della foresta amazzonica. Secondo uno studio guidato dall'Università Federale di Santa Caterina in Brasile e pubblicato sulla rivista Nature dal 10% al 47% dell'ecosistema rischia il collasso a causa della scarsità d'acqua, cambiamento climatico e deforestazione. Bisogna intervenire subito, dicono gli esperti, per ripristinare le aree più a rischio. In che modo? Mettendo prima di tutto un freno al disboscamento e puntando su fonti di energia rinnovabili.