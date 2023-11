Direttiva europea case green, cosa cambia? E a che punto è l'Italia?

Sono tanti i cambiamenti in atto rispetto al testo della scorsa primavera. Tra le ipotesi che circolano nelle bozze, l'Europa direbbe di tendere a emissioni zero nel 2050, ma senza più focalizzarsi così tanto sulle classi energetiche. Inoltre, ogni Paese potrà decidere come arrivare all'obiettivo. Di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, del 27 novembre