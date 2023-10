Worldrise Onlus, il mare arriva a Milano

Realizzato un nuovo murales assorbi-smog in 3D vicino alla Stazione Centrale, adiacente a quello realizzato già nel 2021 da Worldrise come parte del progetto di sensibilizzazione ambientale “Oceano e Clima” nell’ambito della Campagna 30x30 Italia.

Si chiama “Under the sea”, il murale assorbi-smog realizzato con una speciale tecnica 3D dall’artista Pongo 3D, che conduce oltre la semplice percezione visiva per raccontare l’inquinamento da plastica in mare, lasciando al contempo l’aria più pulita. Si trova a Milano, in Via Giovanni Battista Sammartini 49, nel quartiere Centrale.

Il progetto "Under the sea" è adiacente a quello realizzato già nel 2021 da Worldrise come parte del progetto di sensibilizzazione ambientale "Oceano e Clima" nell'ambito della Campagna 30x30 Italia. L'artista è pioniere del graffitismo italiano e della pittura 3D, attraverso cui l'artista crea opere di street art in equilibrio tra ambientalismo e tecnologia. Il murales mostra all'osservatore ciò che si nasconde sotto alla superficie del mare: oltre a un'incredibile diversità di animali e piante, il Pianeta Blu è invaso dalla plastica. L'opera di street art, osservabile senza occhiali con filtri 3D oppure con l'ausilio delle lenti rosse e blu per immergersi totalmente tra le sue onde, è stata dipinta con speciali vernici assorbi-smog e si aggiunge ai 28 murales già realizzati da Worldrise nell'ambito del progetto Worldrise Walls per assorbire lo smog cittadino, così come farebbero 628 metri quadri equivalenti di bosco ad alto fusto.