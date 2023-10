Scomparsa l’unica lince del Trentino, "probabilmente è morta"

Non ci sono più linci in Trentino. L’unico esemplare esistente era denominato B132 ma dalla primavera del 2022 non ci sono più stati suoi avvistamenti. La lince, maschio proveniente dalla Svizzera, era nata nel 2006 ma era giunta nella regione italiana nel 2008. Secondo la Guardia Forestale, la lince potrebbe essere morta e, anche se non se ne possono conoscere le cause effettive, probabilmente il decesso è legato all’età dell’esemplare.