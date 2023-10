Record di dimensioni per il buco dell'ozono, è tre volte il Brasile

Il record

Gli esperti hanno spesso spiegato che è normale osservare fluttuazioni nelle dimensioni del buco, in particolare quando è localizzato sopra le regioni polari. A gennaio però era stata elaborata una previsione ottimistica sul riassorbimento del buco dell'ozono, considerato "sulla buona strada" per rientrare nell'arco di quattro decenni. E invece l'ultimo rilievo di fine settembre va nella direzione opposta avendo il buco raggiunto la superficie maggiore dall'inizio delle osservazioni, risalente agli anni '70. Solitamente da agosto a ottobre la dimensione aumenta nelle regioni polari raggiungendo "un massimo tra metà settembre e metà ottobre", ma non è mai stato così grande in questo periodo dell'anno. Inoltre, ha cominciato a formarsi durante il mese di agosto, circostanza molto insolita.