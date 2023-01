Rapporto Onu: il buco dell'ozono si richiuderà entro il 2040

La scoperta negli Anni '80

Buco dell'ozono, superficie ora più grande dell'Antartide

"L'impatto del Protocollo di Montreal sulla mitigazione dei cambiamenti climatici non può essere sottolineato oltre", ha dichiarato Meg Seki, segretario esecutivo del Segretariato per l'ozono del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP). La scoperta di un buco nello strato di ozono era stata annunciata per la prima volta da tre scienziati del British Antarctic Survey, nel maggio 1985. Secondo il rapporto, se le politiche attuali rimarranno in vigore, lo strato dovrebbe recuperare i valori del 1980 entro il 2040, ma nell'Antartico, dove le dimensioni del "buco" dipendono anche dalle condizioni meteorologiche, questo recupero è previsto entro il 2066 circa, e nell'Artico entro il 2045. Con le misure decise per proteggere lo strato di ozono nell'atmosfera, il protocollo di Montreal ha contribuito anche alla lotta al cambiamento climatico, come conferma il rapporto Onu. "L'azione sull'ozono costituisce un precedente per l'azione sul clima. Il nostro successo nell'eliminare gradualmente le sostanze chimiche che danneggiano l'ozono ci mostra cosa si puo' e si deve fare - con urgenza - per abbandonare i combustibili fossili, ridurre i gas serra e quindi limitare l'aumento della temperatura", ha dichiarato il Segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale Petteri Taalas.