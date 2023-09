La formica di fuoco è arrivata in Italia. Quasi 90 i nidi in Sicilia

1/12 ©IPA/Fotogramma

La formica di fuoco è arrivata anche in Italia: circa 90 nidi sono stati scoperti in Sicilia, nella zona di Siracusa. Si tratta di una delle specie più invasive di tutte, presente già in diverse parti nel mondo. Per l’Europa è però il primo avvistamento ufficiale

