Nicaragua, nato in cattività un raro cucciolo albino di puma

Un evento più unico che raro. E’ quello successo presso il Thomas Belt zoo di Juigalpa, in Nicaragua, dove è nato il primo puma albino in cattività del Paese centroamericano. E secondo le stime del veterinario della struttura, Carlos Molina, si tratterebbe di uno dei soli quattro esemplari simili al mondo. Lo riporta l’agenzia Reuters .

Come sta il cucciolo

Sebbene ad oggi il cucciolo sia sano e si stia alimentando bene, Molina ha avvertito che è ancora presto per ogni valutazione sull’animale anche considerando che i puma albini richiedono molte cure e sono particolarmente vulnerabili alla luce solare. Intanto, però, il cucciolo e i suoi due fratellini vivono in una gabbia sigillata in modo che la madre non si stressi o confonda gli odori umani con quelli dei nuovi arrivati, cosa che potrebbe indurla ad attaccarli. Il “papà”, invece, è in uno spazio separato, poiché è noto che i puma maschi possono uccidere i loro piccoli. Una volta che i cuccioli raggiungeranno i tre mesi d’età, lo zoo prevede di esporli al pubblico. Secondo i dati riferiti dalla stessa direzione dello zoo, il Thomas Belt ospita ogni anno dai 50.000 ai 60.000 visitatori.