Clima, il 3 luglio è stato il giorno più caldo mai registrato al mondo

Il clima a livello mondiale

L'impatto delle alte temperature si fa sentire in tutto il mondo: in Antartide, dove adesso è inverno, si sono registrate temperature insolitamente elevate, raggiungendo il record di luglio con 8,7° C vicino alla base ucraina di Vernadsky Research. Gli scienziati ritengono che più record verranno infranti man mano che l’estate avanza e El Niño acquista forza. In Cina in molte zone del Paese si è registrato un caldo torrido, mentre in altre si è assistito a piogge torrenziali. Sfiorati i 50° in Nord Africa. In India, gli ospedali dell'Uttar Pradesh si sono riempiti di pazienti che si sono ammalati a causa del caldo torrido mentre le temperature si avvicinavano ai 45°.