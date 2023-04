Missione Antartide, osservatori marini nel Mare di Ross

La prima puntata del reportage dalla "Laura Bassi", la nave oceanografica italiana da ricerca, impegnata nello studio dei meccanismi che influenzano il cambiamento climatico. Il PNRA, Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, dal 1985 coordina le missioni nel mare di Ross, nella base italiana Mario Zucchelli e in quella italo-francese Concordia

La Laura Bassi è la nave oceanografica italiana da ricerca. Sono meno di dieci le navi oceanografiche al mondo, e la nostra ospita ogni anno il non plus ultra dei ricercatori impegnati nello studio dei meccanismi che influenzano il cambiamento climatico.

Il PNRA, Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, dal 1985 coordina le missioni nel mare di Ross, nella base italiana Mario Zucchelli e in quella italo-francese Concordia.

Pasquale Castagno è un ricercatore dell’Università Parthenope di Napoli, è un oceanografo e, con la sua squadra, studia i parametri fisici dell’oceano: salinità, temperatura e velocità delle correnti; con la sua squadra porta avanti il MORSea, un progetto di gestione degli osservatori marini posizionati nel Mare di Ross dal 1994.

In uno dei luoghi più reconditi della Terra, in mezzo a panorami mozzafiato fatti di luce e colori che sembrano quasi irreali, tra animali selvatici che pacifici si aggirano intorno alla nave, sono nascosti gli elementi che possono portare l’umanità a trovare soluzioni per il surriscaldamento globale.

Un piccolo mondo, fatto di impegno, fatica, avventura e amicizia che si muove tra i ghiacciai dell’Antartide.