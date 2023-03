Spazio, Coldiretti: olio extravergine in dieta astronauti

Un campione e’ stato analizzato in Calabria, nella sede di Rende del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura ed agrumicoltura del Crea, nell’ambito del progetto “Evoo in space: Extra-virgin olive oil in Space (Evoos)”

Dal momento che la gravità e i raggi cosmici non hanno avuto effetti sulla sua qualità, l’olio extravergine entrerà nella dieta degli astronauti: sono rimaste inalterate, infatti, le sue caratteristiche nutrizionali e salutistiche di pregio, dopo 6 mesi nello spazio. Questi i risultati della sperimentazione sui campioni di olio rientrati sulla Terra dopo aver trascorso sei mesi sulla Stazione Spaziale internazionale (Iss) insieme all'astronauta Esa Samantha Cristoforetti. Dati presentati al Villaggio Coldiretti di Cosenza, in Calabria, nell'ambito del progetto "EVOO in Space: Extra-Virgin Olive Oil in Space (EVOOS)".