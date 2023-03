Fridays for Future, venerdì sciopero contro climate change in Italia

Il movimento Fridays for future (Fff) torna in piazza con un "Global climate strike" che vuole coinvolgere tutto il mondo, non solo i giovani ispirati dall'attivista svedese per il clima Greta Thunberg ma persone di tutte le età e professioni, anche scienziati, che a quattro anni dalla prima manifestazione continuano la lotta a difesa della Terra dal cambiamento climatico. Dall'Artico all'Antartico, dall'Australia al Giappone, dall'Indonesia al Pakistan passando per l'Europa, anche in Italia sono attese migliaia di persone per i cortei organizzati. In particolare, a Roma la manifestazione partirà alle 9.30 da Piazza Repubblica per raggiungere piazza San Giovanni, mentre a Milano l'inizio del corteo sarà a Largo Cairoli e a Napoli in Piazza Dante. Lo sciopero si terrà in più di 50 luighi tra grandi città, capoluoghi di provincia e centri più piccoli. Le manifestazioni si svolgeranno con modalità e orari diversi. I temi nell'agenda dei Fridays sono energia rinnovabile e Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali; la mobilità sostenibile e la cura del ferro; i Sussidi Ambientalmente Dannosi e le bombe climatiche; la transizione ecologica e sostenibilità economica; giustizia sociale ed eco transfemminismo.