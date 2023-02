Antartide, in estate scioglimento ghiacci accelera del 22%: lo studio

Lo studio

Analizzando circa 10mila immagini satellitari, in particolare quelle radar riprese dai satelliti Sentinel-1, i ricercatori sono riusciti a stimare la velocità di scivolamento verso il mare dei ghiacciai dell'intera penisola. Hanno stimato così che tra il 1992 e il 2017 lo scioglimento dei ghiacci ha contribuito all'innalzamento dei mari di 7,6 millimetri. Ed è emerso così che i ghiacci scivolano del 22% più rapidamente durante la stagione calda, sia a causa delle temperature del mare più elevate sia per lo scioglimento della neve, che forma una sorta di cuscinetto liquido sotto il ghiacciaio che lo fa scivolare più rapidamente. "Uno dei risultati importanti di questo studio - ha sottolineato il primo autore Ben Wallis - è che rivela quanto i ghiacciai in Antartide siano sensibili all'ambiente. Sapevamo già da tempo che i ghiacciai in Groenlandia hanno un comportamento stagionale, ma solo ora, con i dati satellitari, abbiamo verificato un comportamento simile in Antartide".