Caldo record in Italia, il 2022 anno più caldo nel nostro Paese

Il 2022 è stato l'anno più caldo in italia. Temperature in media più alte di 1,38ºC rispetto a quelle registrate nel periodo 1990-2020. Caldo solitamente registrato in altri Paesi più a sud rispetto all’Italia. Un record non solo per il nostro Paese, come l’italia infatti Portogallo, Spagna e Francia. Temperature simili a quelle delle città situate 425 km più a sud, come mostra un nuovo studio di Callendar.

Caldo estremo per esempio a Madrid, dove il 2022 è stato l'anno più caldo mai registrato con una temperatura paragonabile a quella di Tissemsilt, una città dell'Algeria situata più di 500 km a sud. Guardando a casa nostra invece in città vicine alle Alpi come Milano e Torino per esempio si sono registrate temperature tipiche della Grecia. A Verona sempre l’anno scorso, le temperature sono state paragonabili a quelle registrate di Havran, in Turchia, 650 km più a sud.

Thibault Laconde, CEO di Callendar ha spiegato: "Confrontando le temperature di quest'anno con le medie recenti, si evidenziano le sfide dell'adattamento, dato che il riscaldamento climatico progredisce rapidamente. Sono necessari ampi cambiamenti per rendere le città europee vivibili, dato che le temperature continuano a salire e anni come il 2022 diventano la norma".



Norma che è necessario cambiare quanto prima, Il 2023 infatti è già è iniziato con un'ondata di caldo record in pieno inverno in tutta Europa, altra anomalia importante, insomma i campanelli d’allarme ci sono tutti, gli avvisi anche, mancano soluzioni concrete a lungo termine.