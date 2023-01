Firenze, a Palazzo Vecchio sostenibilità in mostra con "Second Life"

Economia

Covid e consumi: 7 italiani su 10 chiedono più attenzione ambientale

Meno spese per i beni non essenziali e meno visite ai negozi fisici, ma più attenzione al business locale e alla sostenibilità dei prodotti. È la fotografia dei consumatori italiani al tempo del Covid-19, come emerge dall’analisi dell’EY Future Consumer Index. L’85% si dice attento al riciclo e il 74% all’impatto ambientale, ma costi alti e mancanza di informazione spesso fanno preferire un buon prezzo alla sostenibilità

Meno spese per i beni non essenziali e meno visite ai negozi fisici, ma più attenzione al business locale e alla sostenibilità dei prodotti. È quanto emerge dallo studio sui consumi e i consumatori al tempo del Covid-19, tracciato dall’EY Future Consumer Index, che ha raccolto le opinioni di oltre 14mila cittadini in tutto il mondo, di cui 500 in Italia

In linea generale, nel nostro Paese molti consumatori pensano che l’emergenza sanitaria non sia destinata a scomparire in fretta. Il 43% degli intervistati è convinto che l’impatto del Covid-19 sulle nostre vita durerà per almeno un altro anno, fino a che -come sostiene il 30% del campione- la maggior parte della popolazione non sarà vaccinata