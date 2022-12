La guerra e l'ambiente, a Palermo ultime due giornate di Documentaria

Gli altri eventi previsti

approfondimento

Pablo Trincia racconta Mumbai: ho visto la città sull’orlo del baratro

Venerdì 9 dicembre, invece, alle 22.15 ultima proiezione del concorso internazionale "Visioni dal mondo", con "Absconded. Young Russian on the run" di Anna Winzer (2022, Germania/Russia, 53 min.). La regista russa si firma con uno pseudonimo e sarà presente alla proiezione, insieme a membri della troupe, per un dibattito. “Nelle due settimane successive all'attacco russo all'Ucraina, Egor Lesnoy, attivista ambientale, blogger e influencer di Irkutsk in Siberia protesta contro la guerra d'aggressione, nonostante le minacce d’arresto”. Alle 20.30 la regista Flavia Montini presenterà in sala Los Zuluagas (2021, Colombia / Italia, 80 min.), documentario in concorso per “VisioniDoc Italia”. La pellicola, anche attraverso straordinarie riprese d’archivio, rivela le memorie dolorose dei guerriglieri rivoluzionari colombiani. Alle 18.30, per la sezione "Visioni etnografiche", "Essa terra é nossa!" di Romero, I. e S. Maxakali, Canguçu (2020, Brasile, 70 min.) Interverrà: Gianira Ferrara (Presidente ASP Quintal).