Cop27 Egitto, cosa succede alla conferenza sul Clima di Sharm

Proseguono i negoziati, difficili, perchè ogni passo deve essere condivisi da quasi 200 Paesi.

L'agenda

In programma ci sono anche le discussioni sulla questione del loss & damage, si tratta dei soldi che i paesi più ricchi devono dare a quelli più poveri come rimborso per i danni che questi ultimi hanno subito per via della crisi climatica che non hanno contribuito a creare. I leader internazionali hanno preso la scena durante i giorni di apertura e Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha detto "stiamo percorrendo un'autostrada verso l'inferno climatico"