Attivisti clima si incollano a quadro Warhol a Canberra

Attivisti per il clima hanno incollato proprie mani alle protezioni trasparenti delle famose serigrafie "Campbell's Soup" di Andy Warhol in mostra alla National Gallery of Australia a Canberra. La protesta è opera di attivisti di un gruppo che si fa chiamare 'Stop Fossil Fuel Subsidies Australia'. Fonti della National gallery hanno riferito che le stampe non sono state danneggiate.