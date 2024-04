Clima, Asia la più colpita da eventi estremi e disastri ambientali

Il report dell'Onu ha evidenziato come il cambiamento climatico stia esacerbando la frequenza e la gravità di tali fenomeni, influenzando profondamente le società, le economie e le vite umane

L'Asia è stata la "regione più colpita al mondo" dai disastri climatici, meteorologici e idrici nel 2023. Lo rende noto, nel suo rapporto annuale, l'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite sottolineando che le inondazioni e le tempeste sono state la causa principale di perdite economiche e di vite umane. "I cambiamenti climatici hanno esacerbato la frequenza e la gravità di questi eventi, con un impatto profondo sulle società, sulle economie e, soprattutto, sulle vite umane e sull'ambiente in cui viviamo", ha affermato Celeste Saulo, responsabile dell'agenzia meteorologica in una conferenza stampa. Il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato a livello mondiale, ma in Asia l'impatto delle ondate di caldo sta diventando sempre più grave, sottolinea l'OMM, aggiungendo che lo scioglimento dei ghiacciai - soprattutto nella catena himalayana - mette a rischio la sicurezza idrica della regione.