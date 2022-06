Attesa per la Superluna "delle fragole": ecco come vederla

Spettacolo lunare da non perdere: stanotte sarà possibile vedere a occhio nudo in Italia la luna piena "gigante e particolarmente luminosa" per effetto del passaggio della luna piena nel punto più vicino alla Terra Condividi

Stanotte il cielo sarà illuminato dalla “Superluna delle Fragole” ovvero la luna piena raggiungerà il punto più vicino alla Terra (detto perigeo) e apparirà più grande e luminosa del solito. Un fenomeno raro e affasciante che accadrà solo due volte quest’anno. La luna oggi diventa piena per poi raggiungere il perigeo domani 15 giugno. Durante queste poche ore di differenza sarà possibile ammirare a occhio nudo una luna “gigante” ovvero più grande del normale (il 10 per cento in più) e quindi la sua luminosità sarà maggiore. L'evento verrà trasmesso in diretta streaming dal Virtual Telescope Project a partire dalle ore 21,15. "La prossima Superluna apparirà circa il 7% più grande e un po' più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe rendersene conto" afferma Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.

Perché “superluna”? approfondimento Il calendario lunare di giugno 2022 Il termine indica il periodo in cui la luna si trova più vicina alla Terra. Viene considerata Superluna (un termine che non ha valenza scientifica) sia la luna piena che quella nuova, a patto che essa si verifichi con il nostro satellite alla minima distanza dalla Terra. Naturalmente, però, la luna nuova non è visibile in cielo, pertanto l'unica Superluna osservabile è quella piena.

E perché “di fragola”? approfondimento Il cielo di giugno 2022, gli eventi astronomici da non perdere Non vedremo una luna a forma di fragola, né tanto meno di colore rosso. Questo nome fu coniato dagli Algonchini, una tribù di nativi americani e tramandato fino ad oggi in onore della stagione di raccolta delle fragole. In Europa, invece, questa luna è conosciuta anche come “Luna delle Rose”, in quanto questo è il periodo in cui sboccia la regina dei fiori.