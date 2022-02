Tutela dell'Ambiente entra in Costituzione, Cingolani: svolta epocale

"Giusto che tutela ambiente diventi valore fondante"

"E' giusto che la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi diventi un valore fondante della nostra Repubblica - sottolinea Cingolani - è un passaggio



imprescindibile per un Paese come l'Italia che sta affrontando la propria transizione ecologica. Per le azioni che facciamo oggi e per le conseguenze che ci saranno in futuro sulle prossime generazioni, questa conquista è fondamentale e ci permette di avere regole ben definite per proteggere il nostro pianeta".