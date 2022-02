Dalla transizione green 15 milioni di posti di lavoro in 70 Paesi

A Sky TG24 Business si analizzano gli scenari degli investimenti green dei prossimi anni. Rappresentano anche una grande occasione per creare nuovi posti di lavoro, spiega Marco Piccitto, direttore del McKinsey Global Institute: "Per almeno 70 Paesi è una grande opportunità, si creeranno 15 milioni di nuovi posti di lavoro, di cui almeno 5 milioni da noi in Europa, anche con la riqualificazione di chi oggi fa un altro mestiere: non saranno posti di lavoro persi i loro", spiega.



Nella puntata di mercoledì 2 febbraio, spazio anche all'inflazione e agli effetti sui mercati finanziari e sulle scelte delle banche centrali con Luca Trabattoni, Country Head Italia di UBP (rivedi qui l'intera puntata).