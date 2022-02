La tempesta di Foehn a Milano: che cosa è successo

Cronaca

Maltempo, tempesta di vento al Nord: tre feriti nel Milanese. FOTO

Le raffiche hanno raggiunto i 90 km/h. Il capoluogo lombardo ha dichiarato l’allerta arancione e ha chiuso i parchi, il Castello Sforzesco e il cortile di Palazzo Reale. Danni al tetto della Stazione Centrale. Emergenze anche nell’hinterland, nel Comasco, in provincia di Varese e a Monza

Un forte vento ha investito oggi, 7 febbraio, Milano e in Lombardia. Sono numerose le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia locale per segnalare danni e alberi caduti. Problemi anche in Piemonte e in provincia di Vicenza, mentre in Sardegna il maestrale ha costretto a sospendere i collegamenti con la Penisola e con la Corsica. Allerta fino a domani in Molise

La tempesta, prodotta dalle correnti di nord-ovest, è arrivata nel cuore della notte a Torino, dissolvendo la nebbia, poi si è spinta a est, in Lombardia e Veneto. Il favonio, conosciuto anche come foehn, è soffiato impetuoso sulle cime del parco nazionale del Gran Paradiso, con raffiche che hanno sfiorato i 220 chilometri orari a Ceresole Reale (Torino). In Lombardia il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione ha emanato l'allerta arancione per la zona di Milano: in piazza del Duomo il vento ha raggiunto i 75 kmh