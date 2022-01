3/11 ©IPA/Fotogramma

Messe al bando alcune categorie di plastica: quella non biodegradabile e non compostabile. Addio dunque a piatti e bicchieri di plastica vecchio stile, bastoncini per le orecchie, cannucce, aste per sostegno dei palloncini, contenitori e bicchieri per alimenti e bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, attrezzi da pesca che la contengono

Ambiente: Matera è plastic free