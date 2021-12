Natale, i 10 consigli di Greenpeace per le festività sostenibili

9/10 ©IPA/Fotogramma

Come spiega Greenpeace, se si regalano detergenti, trucchi e altri prodotti di bellezza o per l’igiene personale bisogna controllare che non contengano microsfere o frammenti di plastica. Le etichette sulle confezioni aiutano in questo: le voci "incriminate" sono Poliethylene o Polyamide/Nylon. Sono sostanze inquinanti che fanno male, quando vengono disperse, al mare e agli animali che lo abitano