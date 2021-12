Post Cop26 e ruolo degli atenei, dibattito alla Pontificia Università

Il programma del seminario e i partecipanti



L'inizio del seminario è previsto per le ore 15 con i saluti di Paolo Conversi, delegato per la Cattedra Unesco per il Ciclo di Studi. Poi l'introduzione 'Coltivare e custodire il giardino: tutela della Casa Comune e libertà umana' con Stefano Zamponi, SCI, Accademia Alfonsiana di Teologia Morale. Per il mondo istituzionale saranno presenti Mario Antonio Scino del ministero per lo Sviluppo Economico e Massimo Tronci del consiglio direttivo ANVUR. Per il mondo del lavoro prevista la partecipazione di Rodolfo Errore, presidente SACE, di Carlo Papa, direttore Fondazione Enel e di Pietro Borgognoni, presidente MITSA. Per il mondo della cultura e dell’informazione attesi Annateresa Rondinella, coordinatrice rapporti ist. per le Cattedre Unesco in Italia, Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, Sarah Varetto, Evp communication, bigger picture e and inclusion Sky Italia. Poi per il mondo della ricerca Stefano Laporta, presidente dell’ISPRA, Gilberto Dialuce, presidente ENEA, Antonino Salvatore Aricò,, Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano” CNR-ITAE Messina, Paolo Bonasoni, Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna. Per il mondo della società civile, Manuel Pulgar-Vidal, Global Lead on Climate & Energy, WWF International, Chiara Martinelli, direttore Climate Action Network Europe, Tomas Insua, direttore esecutivo Movimento Laudato Si’. Conclusioni con Pietro Sebastiani, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica, Vincenzo Buonomo, rettore Pontificia Università Lateranense.