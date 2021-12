Cingolani, appello agli studenti: “Usate meno i social, inquinano"

"Uso sobrio" dei social network

"Nessuno discute l'importanza di Internet. Come tutte le tecnologie se però utilizzato senza sobrietà è deleterio" afferma Cingolani. Per dare una cifra e un termine di confronto, il ministro paragona il costo climatico del traffico aereo con quello del web: il primo produce il 2% delle emissioni di anidride carbonica a livello globale, mentre il secondo il doppio (4%), di cui metà viene dall'uso dei social network. "Un atto di responsabilità è capire che l'utilizzo smodato dei social non è gratis", ha spiegato. "Vi sembrano gratis perché in realtà il prodotto siete voi. E quando mandate delle inutili fotografie, qualcuno le paga e hanno un impatto molto maggiore di quel che pensate. Una foto da un megabyte equivale a lasciare accesa una lampadina per 33 minuti". E ancora: “Non affezionatevi a nessuna tecnologia e a nessuna soluzione, ci vuole neutralità tecnologica che si raggiunge studiando i dati. Voi non dovete fare il tifo, ma studiare qualunque soluzione. Tutto sta nella vostra capacità di studio, visione, invenzione, pensiero laterale”.