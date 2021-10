4/10 ©IPA/Fotogramma

Molti Paesi hanno indicato e promesso di avviare piani di decarbonizzazione graduale nei prossimi 10-20 anni. Tra questi non rientra però l'India. Alcuni hanno anche in progetto un piano verso le emissioni nette zero entro il 2050 per contenere l'aumento medio della temperatura della terra entro fine secolo, preferibilmente entro 1,5 gradi centigradi o al massimo 2 gradi rispetto al 1750. Questo per evitare gli effetti devastanti del global warming

