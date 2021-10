Stoccolma, il ballo di Greta Thunberg al Climate Live. VIDEO

L'attivista svedese ha incitato la folla citando una canzone della star degli anni '80 Rick Astley dicendo: "Non siamo estranei all'amore". Poi ha ballato e cantato il brano "Never gonna give you up", mentre la folla applaudiva

Greta Thunberg come non l'avevamo mai vista. L'attivista svedese per il clima ieri sera ha sorpreso la folla al concerto Climate Live di Stoccolma esibendosi in un ballo sul palco. L'adolescente ha incitato i presenti citando una canzone della star degli anni '80 Rick Astley dicendo: "Non siamo estranei all'amore". Poi ha ballato e cantato il brano "Never gonna give you up", mentre la folla applaudiva.

L'attivista svedese ha ribadito la sua convinzione che il summit di Glasgow sul clima previsto per i primi di novembre - e indicato da alcuni come l'ultima possibilità che l’umanità ha per evitare un catastrofico riscaldamento globale - con tutta probabilità non "porterà a grandi cambiamenti" e che è necessario continuare a "spingere" per il vero cambiamento. "Per come stanno le cose adesso questa Cop non porterà a grandi cambiamenti, dobbiamo continuare a spingere", ha detto Greta a margine del concerto per il clima organizzato a Stoccolma. "La mia speranza è naturalmente che ci si renda conto improvvisamente che siamo davanti ad una crisi esistenziale e che si agisca di conseguenza", ha aggiunto.