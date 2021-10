Siamo andati in Danimarca per vedere soltanto un esempio di come è possibile rinunciare ai combustibili fossili. LO SPECIALE

In questi giorni caratterizzati dalla crisi energetica l’attenzione si sposta sulle energie rinnovabili. Per capire a che punto siamo, abbiamo aperto una finestra sulla Danimarca uno dei paesi che per primo ha puntato su questo settore. GUARDA LO SPECIALE "LA VIA DEL VENTO"