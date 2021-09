Youth4Climate, Espinosa: chiedo a giovani di concentrarsi su soluzioni

"Il messaggio ai giovani è: concentatevi sulle soluzioni". Così a Sky TG24 Patricia Espinosa, segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Espinosa a Youth4Climate

Espinosa ha parlato davanti ai quasi 400 giovani delegati chiamati a Milano a discutere delle azioni concrete che si possono, e si devono attuare, per contrastare i cambiamenti climatici e per raggiungere gli obiettivi che ogni singolo Stato si è prefissato per il 2030. Prendendo parola dal palco ha ringraziato il Governo e la città di Milano, per l’opportunità che hanno dato a tutti di incontrarsi in presenza. Una modalità che era mancata durante la pandemia.

Il discorso del Segretario

Dal palco del MiCo di Milano alla Youth4Climate Patricia Espinosa si è detta entusiasta per questa esperienza della Youth4Climate, per la risposta dei ragazzi che si sono candidati per combattere i cambiamenti climatici, sono oltre 8000 . Rivolgendosi direttamente ai 400 delegati si è congratulata per essere riusciti a superare tutte le selezioni. "Il vostro ruolo - dice ai giovani - è importantissimo tutti gli occhi del mondo saranno puntato sul vostro contributo": Il documento finale sarà presentato ai ministri che parteciperanno alla COP26 di Glasgow. "Le vostre sono idee concrete si capisce, ma adesso dovete racchiudere tutti questi contributi in un documento finale.