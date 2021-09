Greta a Sky TG24: "Un'opportunità partecipare a Youth4Climate"

Al Milano Convention Centre oltre 400 giovani si sono riuniti per lavorare a un documento da presentare ai leader mondiali al Pre-Cop26. Non tutti i gruppi del Fridays for future hanno deciso di partecipare. "La speranza risiede nelle persone": è il messaggio da far passare

Greta Thunberg, l’attivista svedese per l’ambiente, ha parlato ai microfoni di Sky TG24 in occasione dell’evento internazionale Youth4Climate di Milano. Oltre 400 giovani si sono riuniti al Milano Convention Centre per lavorare a un documento da presentare ai leader mondiali al Pre-Cop26 nel capoluogo lombardo, in preparazione alla Conferenza mondiale sul clima di Glasgow.

“La speranza risiede nelle persone”

“Ho pensato fosse un’opportunità per dire quello che volevo dire”, spiega Greta. Alcuni gruppi del Fridays for future hanno invece deciso di non partecipare. “Ho parlato con il gruppo francese che ha detto che non sarebbero venuti”, commenta Greta, ricordando che FFF è un’organizzazione in cui i gruppi locali sono molto indipendenti e possono decidere da soli a quali eventi partecipare. Per alcuni l’evento di Milano è solo un modo per lavarsi la coscienza, secondo l’attivista svedese: “Potrebbe portare a qualcosa, anche se per come è adesso non mi sembra”. Per Greta, il messaggio da portare ai ministri presenti allo Youth4Climate è che “la speranza risiede nelle persone, non nelle trattative o nei politici. Sono le persone, e soprattutto i giovani, che possono fare la differenza”.