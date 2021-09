"Transizione green, inevitabile opportunità": il 29 evento di McKinsey

L’incontro, realizzato in media partnership con Sky TG24, si svolgerà mercoledì dalle 16 alle 17.30, durante la Pre-COP26 di Milano: sarà l’occasione per presentare un’anteprima del report McKinsey dedicato alla net zero transition, in uscita a ottobre. Ci saranno il commissario europeo per gli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, l’amministratore delegato e direttore generale di Enel Francesco Starace e altri ospiti