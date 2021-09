Londra, la corsa delle tartarughe delle Galapagos allo zoo. VIDEO

Tre esemplari femmine sono stati trasferiti da un'area all'altra del giardino zoologico con un espediente divertente: per loro è stato creato un percorso da seguire e una sorta di competizione per chi fosse la più veloce. O la meno lenta

Tutte pronte, una dietro l’altra, a scattare, per una corsa decisamente sui generis. Sì, perché le concorrenti di questa stranissima gara di velocità sono tre tartarughe delle Galapagos ospiti dello zoo di Londra. Polly, Dolly e Pricilla si muovono più o meno agilmente su un percorso costruito per loro, stimolate da una bella carota sventolata davanti ai loro musi, per spostarsi da una zona all’altra del bioparco.

Un trasloco divertente

“Non si è trattato tanto di far fare loro esercizio – ha spiegato Benjamin Tapley, esperto di rettili della Zoological society of London – semplicemente abbiamo cercato di trovare un modo che non fosse stressante per trasferirle nella loro nuova area. E probabilmente è stata una esperienza arricchente anche per loro, visto che era la prima volta che tastavano il suolo dello zoo”.