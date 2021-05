Energie rinnovabili da record: cresciute del 45% nel 2020

Il report dell’Agenzia internazionale per l’energia: l’anno scorso installati 280 gigawatt in più di capacità produttiva, mai così tanti negli ultimi 20 anni. La capacità eolica è aumentata del 90%. A guidare il trend a livello mondiale la Cina

La pandemia non ferma la corsa delle energie rinnovabili, anzi: mai, negli ultimi 20 anni, le rinnovabili sono cresciute come nel 2020. L'anno scorso infatti sono stati installati 280 gigawatt in più di capacità produttiva. Il 45% in più di quello del 2019. E’ quanto emerge dal report dell'Agenzia internazionale per l'energia.

L’eolica guida il boom

Per la Iea “un eccezionale aumento del 90% della capacità eolica globale ha guidato l'espansione. Ma a sostenere questa crescita da record è stata anche l'espansione del 23% delle installazioni del solare, fino a quasi 135 gigawatt".

La Cina leader internazionale

E a sostenere la crescita è stata soprattutto la Cina, responsabile da sola per oltre l'80% dell'aumento nelle installazioni annuali. C'è stata un'accelerazione per le fonti pulite, perché i progetti che avevano ricevuto gli incentivi nei programmi precedenti dovevano entrare in funzione, pena la perdita dei fondi. Gli altri due paesi che hanno spinto la crescita delle energie pulite sono stati gli Usa e il Vietnam: in America perché finivano gli incentivi per l'eolico, in Asia perché finivano quelli per il fotovoltaico.